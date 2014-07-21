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Москва 24

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Происшествия

21 июля 2014, 09:30

Задержаны подозреваемые в серии налетов на столичные автозаправки

криминал задержания разбойные нападения подозреваемые

В столице задержаны подозреваемые в серии нападений на АЗС

Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в совершении серии грабежей на столичных автозаправках. Злоумышленниками оказались двое уроженцев Липецкой области, сообщает телеканал "Москва 24".

Одно из преступлений зафиксировали камеры наружного наблюдения, что позволило правоохранителям выйти на след подозреваемых. Бойцы СОБР провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны два человека. Один из них оказал сопротивление и направил на оперативников пневматический пистолет, но выстрелить так и не успел - его скрутили.

"Полицейские установили, что злоумышленники в ночное время похищали деньги. Доказана их причастность к четырем эпизодам", - рассказал сотрудник пресс-службы подмосковной полиции Никита Карасев.

Добычей задержанных стали полмиллиона рублей, которые налетчики уже успели потратить. В ходе обыска по месту жительства подозреваемых были найдены две балаклавы, в которых они орудовали, а также пневматический пистолет.

Налетчикам грозит до 10 лет лишения свободы.

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