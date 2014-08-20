Задержаны двое "черных банкиров", причастные к аферам на 85 миллионов рублей

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Столичные полицейские задержали двух участников преступной группы "черных банкиров", подозреваемых в незаконной банковской деятельностью. На теневых операциях злоумышленники заработали свыше 85 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главка полиции Москвы.

Участники банды использовали реквизиты и расчетные счета фирм-однодневок для осуществления денежных переводов. Кроме того, они выдавали деньги со счетов фиктивных фирм своим "клиентам" за процент от сделки.

Действия злоумышленников квалифицировали по статье "Незаконная банковская деятельность".

19 августа в ряде кредитных организаций города прошли обыски. Правоохранителям удалось задержать двух фигурантов дела и найти веские доказательства их участия в преступной схеме.

Один из подозреваемых ожидает решения об аресте, другой отпущен под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.