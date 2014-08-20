Наркополицейские ликвидировали притон на юго-востоке Москвы

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Столичные наркополицейские ликвидировали притон, который располагался в одном из домов на юго-востоке города. Помимо приема наркотиков, клиентам оказывались интимные услуги, сообщает "Интерфакс".

Наркопритон находился в одной из квартир жилого дома на Белореченской улице. Его организаторами оказались граждане Вьетнама.

Нагрянувшие в квартиру с проверкой полицейские задержали девять человек: шесть женщин и трех мужчин, все представительницы прекрасного пола находились в состоянии наркотического опьянения.

В квартире обнаружили настоящий склад метамфетамина, который не успели уничтожить злоумышленники.

В ходе задержания один из мужчин, который выполнял в притоне обязанности охранника, начал симулировать сердечный приступ. Однако прибывшие на место событий врачи "скорой помощи" разоблачили симулянта.

Следствие выяснило, что задержанные женщины не имеют документов. Их передали сотрудникам ФМС для решения вопроса о депортации на родину. Мужчины находятся под стражей, в отношении них возбуждено уголовное дело.