В Москве задержан наркодилер с двумя килограммами кокаина

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Сотрудники полиции задержали гражданина Латвии с двумя килограммами кокаина. Наркотик находился в тайнике под капотом автомобиля.

По сообщению пресс-службы МВД, оперативники под видом покупателей сначала взяли у дилера "пробник", а потом договорились о приобретении двух килограммов "зелья" за 110 тысяч евро.

В результате "контрольной закупки" подозреваемый был задержан. Наркоторговцем оказался незаконно находящийся на территории России гражданин Латвии.

По мнению оперативников, тайник под капотом обеспечивал участникам наркокартеля беспрепятственно провозить кокаин, в том числе и через границу.

По факту сбыта кокаина в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, Уголовный кодекс предусматривает пожизненное заключение за оборот наркотиков в таком количестве.