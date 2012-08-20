Пострадавшему в потасовке у ТЦ "Европейский" предоставят охрану

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Футбольному болельщику Алексею Усачеву, получившему ножевые ранения в результате драки у ТЦ "Европейский", предоставят государственную охрану.
На допросе, прошедшем 20 августа, пострадавший рассказал о поступающих в его адрес угрозах, сообщает РИА Новости.
По словам адвоката футбольного болельщика Оксаны Михалкиной, следователь также постановил сохранить в тайне данные о личности Усачева.
Неизвестные угрожают болельщику местью, если в результате его показаний подозреваемые по делу будут осуждены.
Напомним, что драка на площади у ТЦ "Европейский" произошла 5 июня. В потасовке участвовали две группы молодых людей по три человека в каждой.
В результате конфликта один мужчина получил ножевые ранения, а двое других были ранены из травматического оружия.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство из хулиганских побуждений".