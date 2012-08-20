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Происшествия

20 августа 2012, 19:24

Пострадавшему в потасовке у ТЦ "Европейский" предоставят охрану

криминал уголовные дела драки

Фото: ИТАР-ТАСС

Футбольному болельщику Алексею Усачеву, получившему ножевые ранения в результате драки у ТЦ "Европейский", предоставят государственную охрану.

На допросе, прошедшем 20 августа, пострадавший рассказал о поступающих в его адрес угрозах, сообщает РИА Новости.

По словам адвоката футбольного болельщика Оксаны Михалкиной, следователь также постановил сохранить в тайне данные о личности Усачева.

Неизвестные угрожают болельщику местью, если в результате его показаний подозреваемые по делу будут осуждены.

Напомним, что драка на площади у ТЦ "Европейский" произошла 5 июня. В потасовке участвовали две группы молодых людей по три человека в каждой.

В результате конфликта один мужчина получил ножевые ранения, а двое других были ранены из травматического оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство из хулиганских побуждений".

Сюжет: Драка у ТЦ "Европейский"

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