Мужчина с 10 пакетиками "спайсов" задержан на юго-западе Москвы

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По подозрению в хранении наркотиков на юго-западе столицы полицейские задержали 32-летнего москвича, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Подозреваемый был задержан возле одного из домов по Керченской улице. В ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено и изъято 10 пакетиков с веществом неизвестного происхождения.

Согласно проведенной экспертизе изъятый материал был признан наркотическим средством - курительной смесью "спайс".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".