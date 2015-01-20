Полицейские ЦАО задержали подозреваемого в мошенничестве на 1 млн рублей

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Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в получении около 1 миллиона рублей кредита по поддельным документам, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

В дежурную часть по Таганскому району с заявлением о мошенничестве обратился представитель одного из столичных банков.

По словам заявителя, в их отделение обратился мужчина с целью получения кредита на сумму более 980 тысяч рублей. Однако предоставленные клиентом документы вызвали сомнения в подлинности.

В тот же день подозреваемый был задержан. Им оказался безработный 39-летний уроженец Тверской области. Полицейские установили, что задержанный предоставил в банк фальшивую справку 2-НДФЛ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.