Задержаны подозреваемые в краже украшений из ювелирного магазина на Арбате

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Полиция задержала подозреваемых в краже ювелирных украшений из магазина на Арбате, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Кража была совершена двумя неизвестными 6 декабря. Преступники под видом покупателей зашли в магазин, воспользовались невнимательностью продавца, прошли в подсобное помещение, откуда похитили 43 ювелирных изделия и скрылись. Общая сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.

18 декабря подозреваемые были задержаны возле одного из домов по Варшавскому шоссе. Ими оказались 33- и 39-летние москвичи. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

Позже стало известно, что задержанные проверяются на причастность к хищению двух картин из Марриот-Гранд отеля в центре Москвы.

Как сообщает ТАСС, преступники подходят под описание грабителей, которые в июне похитили из холла гостиницы картину "Смерть Ивана Грозного" работы Маковского и "Пейзаж с рекой" кисти Поленова. При этом "подозреваемые не признаются в данной краже произведений искусства".

Кража произошла на Тверской улице, дом 26 в четверг, 12 июня. Однако пропажу сотрудники галереи заметили лишь на следующий день. Стоимость похищенных картин оценили в 7 миллионов рублей.