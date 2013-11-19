В Москве арестованы трое мужчин, пытавшихся похитить студента из Китая

Полицейские на юге Москвы накануне поздно вечером задержали трех мужчин по подозрению в разбое. Уроженцы России, Молдавии и Азербайджана пытались украсть студента из Китая, сообщает во вторник пресс-служба столичного ГУМВД.

В Проектируемом проезде полицейский патруль обратил внимание на трех молодых людей, которые пытались насильно усадить мужчину в автомобиль. Заметив полицейских, один из злоумышленников пытался скрыться, но был задержан после предупредительного выстрела в воздух.

Впоследствии были задержаны и его подельники. При досмотре у задержанных: 25-летнего уроженца Азербайджана, 26-летнего уроженца Молдавии и 29-летнего жителя Подмосковья - были изъяты травматический и пневматический пистолеты, пять мобильных телефонов, три ножа и наручники.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемые арестованы.