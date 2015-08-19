Оперативники изъяли 150 граммов героина на востоке столицы

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Оперативники задержали ранее судимую 22-летнюю жительницу Подмосковья, подозреваемую в хранении 150 граммов героина, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В рамках операции "Мак" сотрудники уголовного розыска на внутренней стороне 2-го километра МКАД задержали подозреваемую в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра в кармане куртки у жительницы Коломны был обнаружен и изъят сверток с героином.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и сбыте наркотиков. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.