Задержаны налетчики, дважды грабившие один и тот же магазин

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Столичные сыщики задержали троих налетчиков, два раза грабивших один и тот же салон связи, передает пресс-служба столичного главка полиции.

Целью злоумышленников был магазин на Большой Юшуньской улице. Первый раз его ограбили 15 апреля 2014 года, сумма ущерба составила 350 тысяч рублей. Второе нападение произошло 23 июня, тогда добычей преступников стали полмиллиона рублей.

Двоих грабителей удалось поймать 6 августа, а еще одного – 19 августа. Налетчиками оказались уроженцы Северного Кавказа.

По данным правоохранителей, мужчины могут быть причастны к серии подобных нападений. В Следственном департаменте МВД завели дело по статье "Разбой в особо крупном размере", грабителям грозит до 12 лет колонии.