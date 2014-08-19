Семеро фигурантов дела об афере на 5,5 млн рублей отправятся в колонию

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Суд приговорил семерых фигурантов дела о кредитном мошенничестве на 5,5 миллионов рублей на сроки от двух до семи лет, передает пресс-служба столичного главка полиции.

Согласно материалам дела, преступная группа появилась в 2011 году. Ее организатор занималась подделкой документов о месте работы заемщиков и справками о доходах, соучастник – старший менеджер банка – заключал договоры и оформлял кредитки.

Сообщники аферистов – остальные пять человек – получали по фальшивым документам в банке кредитные карты, которые глава ОПГ потом обналичивала.

Задержать членов банды удалось в январе 2014 года при оформлении очередного заема на 950 тысяч рублей. В июне фигурантам было предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в сфере кредитования".