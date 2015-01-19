Полицейские задержали подозреваемого в хранении "спайсов" на западе города

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На западе столицы полицейские задержали подозреваемого в хранении "спайсов", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В ходе личного досмотра у 21-летнего безработного уроженца Ярославской области было обнаружено и изъято 11 пакетиков с веществом неизвестного происхождения.

Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством - курительной смесью "спайс".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Задержанному грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Отметим, что запрещенные курительные смеси за последний год стали едва ли не самым "популярным" товаром у наркодилеров. Не проходит и недели без задержания торговцев "спайсами".

"Спайсы" внесены в список наркотических веществ. Осенью 2014 года по стране прокатилась волна отравлений курительными смесями, от них скончались около 20 человек.