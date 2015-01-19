Мошенник получил 1 млн рублей кредита по поддельным документам

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Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в получении более 1 миллиона рублей кредита по поддельным документам, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Ранее с заявлением в органы обратился сотрудник банка. Он рассказал что некий мужчина при оформлении автокредита предоставил ложные сведения о своей трудовой деятельности.

В этот же день в помещении автосалона при получении денежных средств сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали подозреваемого. Им оказался безработный 33-летний уроженец Саратовской области.

Как было установлено полицейскими, мужчина предоставил в банк поддельные документы: водительское удостоверение, сведения о месте работы и копию справки 2-НДФЛ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.