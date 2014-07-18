Неизвестные похитили 12,5 миллиона рублей из московской квартиры

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Неизвестные ограбили одну из московских квартир. Добычей злоумышленников стали 12,5 миллиона рублей, хранившихся в сейфе, сообщает агентство "Москва".

17 июля в полицию обратился уроженец Азербайджана и рассказал, что в его квартиру на улице Островитянова, д.5 проникли неизвестные и похитили деньги.

Кража была совершена в период с 22.00 16 июня до 6.00 17 числа. Злоумышленники проникли в квартиру, расположенную на четвертом этаже жилого дома, вскрыли сейф и похитили 12,5 миллиона рублей.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Выясняется, каким способом похитители сумели проникнуть в квартиру - замки входной двери и сейфа не имеют следов взлома.