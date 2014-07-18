Задержан мужчина, сбежавший из наркологической лечебницы

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Мужчина, сбежавший из-под конвоя в наркологической больнице задержан. Он является подозреваемым по делу о преступлении, связанным с незаконным оборотом наркотиков, сообщает Агентство "Москва".

Побег был совершен накануне в 4.00. Из наркологической больницы, расположенной на Болотниковской улице, сбежал подозреваемый по делу о наркотиках.

В тот же день в 21.10 его обнаружили и задержали на 2-й Парковой улице. Злоумышленник дает показания в отделе полиции.

Также выясняется, каким образом подозреваемый сумел сбежать из-под конвоя. Проводится служебная проверка. Виновные и их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.