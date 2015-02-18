Задержан продавец "спайсов", предлагавший продегустировать наркотик

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Оперативники ФСКН задержали в столице продавца курительных смесей, предлагавшего клиентам продегустировать "товар", сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

По словам самого дилера, он получал от 50 до 100 пакетов со "спайсом", а выручку переводил на счет организаторов торговли. Как отмечал задержанный, такие партии он мог продать и за один день.

У подозреваемого нашли в карманах 27 пакетов с наркотиком и курительную трубку – клиентам дилера предлагали попробовать "товар" перед покупкой.

За торговлю "спайсами" мужчине грозит до 20 лет колонии. На него завели уголовное дело и отправили под стражу.

Отметим, неделю назад в столице было изъято 100 килограммов сырья для производства курительных смесей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков". Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.