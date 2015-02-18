Оперативники ликвидировали наркопритон на юго-востоке столицы

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На юго-востоке Москвы оперативники ликвидировали наркопритон, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Притон располагался по улице Ставропольской. Полицейские установили, что подозреваемый, 25-летний ранее судимый безработный москвич, предоставлял свою квартиру наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

При осмотре жилища были найдено большое количество использованных шприцев, приспособления для приготовления раствора с наркотиком и пластиковые бутылки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация и содержание притонов или предоставление помещений для потребления наркотических средств". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.