Наркополицейские изъяли 1,5 центнера героина в столичном регионе

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Наркополицейские провели в столичном регионе спецоперацию, в ходе которой изъяли почти полтора центнера героина. Наркотик поставлялся в Москву из Афганистана одной из этнических преступных группировок, сообщает "Интерфакс".

Подробности спецоперации пока не раскрываются.

Отметим, что большая часть героина, который обнаруживают в Москве и области, ввозится из Афганистана. 10 декабря патрульные полицейские остановили в Новой Москве Opel, принадлежащий жительнице Самары. В ходе досмотра было обнаружено 8,8 килограмма вещества, который эксперты признали героином.

Ранее столичные наркополицейские задержали двух торговцев наркотиками. Молодые люди увлекались стритрейсингом, а дорогие автомобили покупали на средства, вырученные от продажи запрещенных веществ.

В ФСКН предполагают, что двое задержанных входили в межнациональную преступную группировку, которая занималась поставками африканских наркотиков в Россию.