Задержан москвич, пытавшийся украсть иномарку на северо-западе столицы

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Полицейские задержали 26-летнего москвича, пытавшегося с пневматическим пистолетом украсть иномарку у косметолога, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как уточняется, 14 декабря в отделение полиции по району Строгино поступило сообщение от 29-летней москвички, работающей косметологом в частном медицинском центре.

Возле одного из домов по улице Кулакова на пострадавшую напал неизвестный и, угрожая пневматическим пистолетом, попытался похитить принадлежащую ей автомашину марки Audi. Однако заявительница оказала ему сопротивление и налетчик сбежал.

Материальный ущерб мог составить 2,2 млн рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний москвич. В ходе личного досмотра у задержанного был изъят пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".