До 15 тыс. бутылок поддельного алкоголя изъято на востоке Подмосковья

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные полицейские в Павлово-Посадском районе на востоке Московской области обнаружили незаконный склад с алкогольной продукцией.

Как сообщает пресс-служба подмосковного полицейского главка, в складском помещении в деревне Кузнецы хранилось примерно 14 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости с акцизными марками, имеющими явные признаки подделки.

Вся алкогольная продукция изъята, образцы направлены на исследование, чтобы установить степень опасности для здоровья.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

На днях в подмосковном Клину в помещениях бывшего станкостроительного завода полиция изъяла 178 тысяч бутылок водки различных торговых брендов, а также более 10 тысяч экземпляров поддельных акцизных марок. Заказчиком продукции оказался предприниматель из Узбекистана, который поставлял ее в торговые точки Москвы и Московской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а дельца заключили под стражу.