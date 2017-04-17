Более 100 кг наркотиков изъяли у молодой пары в Москве

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Более ста килограммов наркотиков нашли у семейной пары в ТиНАО, сообщает "Интерфакс".

Полицейские провели обыски по разным адресам. В результате они изъяли наркотические вещества общей массой около 108 килограммов.

На супругов завели уголовное дело в конце марта 2017 года. Тогда сотрудники ГИБДД остановили их на Калужском шоссе для досмотра, в ходе которого в багажнике машины обнаружили более девяти килограммов различных наркотиков.

29-летней женщине и ее 22-летнему мужу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.