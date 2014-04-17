В Подмосковье задержали налетчиков на ювелирный салон в ЮВАО

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В Москве задержали троих грабителей, совершивших 16 апреля налет на ювелирный салон в ЮВАО.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка полиции, остановить машину с предполагаемыми злоумышленниками удалось в ходе операции Мытищинском районе Подмосковья.

Грабители пытались скрыться от правоохранителей на BMW X6, попутно устроив несколько аварий. Чтобы остановить иномарку, полицейским пришлось применять табельное оружие.

В результате один из мужчин, находившихся в салоне, получил ранение. Для дальнейшего разбирательства подозреваемых доставили в отделение.

Напомним, вечером 16 апреля на юго-востоке Москвы двое неизвестных ворвались в ювелирный салон, выстрелили в охранника, после чего похитили украшения с витрин и скрылись.

С места происшествия преступники уехали на автомобиле ВАЗ, для их поиска в городе был введен план "Перехват". Ущерб от нападения составил 2 миллиона рублей.