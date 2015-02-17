В Подмосковье задержали женщину за участие в поножовщине

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Подмосковные полицейские задержали женщину за причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая ударила ножом мужчину, пострадавший госпитализирован, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Преступление было совершено в Электрогорске. 17 февраля в полицию поступило сообщение, что в приемный покой местной больницы привезли мужчину с проникающим ножевым ранением живота.

Правоохранители быстро установили личность подозреваемой – ей оказалась 44-летняя женщина. Она была задержана.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Злоумышленница содержится под стражей, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 10 февраля двое мужчин получили ножевые ранения на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел рядом с домом №58 на улице Корнейчука. Полицейские обнаружили на месте двух мужчин с ножевыми ранениями, при этом одного из пострадавших ранили в шею.

Отметим, в ночь на 6 февраля у МГТУ имени Баумана нашли тело 22-летнего студента Сергея Костюченко. Его зарезали неизвестные. Многие в общежитии слышали звуки ночной ссоры, но на крики никто так и не вышел. Виновных следователи еще не нашли. В этом должны помочь записи с камер видеонаблюдения.

Известно, что студента сильно избили, а потом нанесли несколько ножевых ранений. Шансов выжить у студента не было. Приехавшие врачи уже ничего не смогли сделать. Колото-резаные раны головы и шеи оказались смертельными.