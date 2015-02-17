На юге столицы задержаны подозреваемые в мошенничестве на 930 тысяч рублей

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На юге столицы полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве на 930 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главка московской полиции.

13 февраля в дежурную часть по району Орехово-Борисово Южное поступило сообщение о мошенничестве от руководителя одной из региональных фирм по закупке и реализации продуктов питания.

По словам потерпевшего, 1 февраля он по объявлению нашел столичную фирму, якобы занимающуюся реализацией оптом сахарного песка, и по указанному телефону договорился с молодым человеком о закупке у них 30 тонн пищевого продукта. После чего перечислил на указанный счет деньги в сумме 930 тысяч рублей, однако продукцию в указанный срок и до настоящего времени так и не получил.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на улице Академика Миллионщикова подозреваемые были задержаны. Ими оказались 28-летний москвич и 32-летний приезжий из Брянской области.

Сотрудники полиции выяснили, что задержанные никакого отношения к фирме, занимающейся поставками сахарного песка, не имели.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".