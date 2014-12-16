В Москве задержан мужчина, разыскиваемый Интерполом

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В столице задержали гражданина Литвы, разыскиваемого Интерполом. Он обвиняется в мошенничестве и подделке документов, сообщает пресс-служба МВД России.

Задержанным оказался Сиртаутас Довидас 1990 года рождения. На родине молодой человек пять раз был судим за различные преступления. В этот раз он обвиняется в том, что в составе организованной группы занимался изготовлением и продажей поддельных документов.

В частности, в сентябре 2013 году в Каунасе Довидас продал клиенту поддельную идентификационную карточку личности. Литовские правоохранительные органы возбудили уголовное дело, однако фигуранту удалось сбежать. После этого он был объявлен в международный розыск.

Решается вопрос о его экстрадиции в Литву.

Напомним, в ноябре столичная полиция совместно с сотрудниками Интерпола задержала гражданина Турции, обвиняемого в изнасиловании. На родине злоумышленника признали виновным и приговорили к 8 годам и 9 месяцам тюрьмы, но ему удалось сбежать. Позже насильника объявили в международный розыск.