Задержаны двое подозреваемых в хранении героина в Подмосковье

Фото: ТАСС

В Одинцово сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в хранении наркотиков. Ими оказались уроженцы республики Таджикистан 25 и 43 лет, передает пресс-служба ведомства.

При личном досмотре у задержанных обнаружено и изъято 148 свертков с веществом белого цвета. По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой более 800 грамм.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.