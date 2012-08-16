Полиция пресекла вооруженный налет на рынок в Новокосино

ИТАР-ТАСС

Полиция арестовала выходцев из Таджикистана и Узбекистана, подозреваемых в совершении грабежей и разбойных нападений на складские помещения. Преступников удалось задержать прямо на месте преступления.

Злоумышленники проникли на рынок в Новокосино 15 августа около двух часов ночи. Угрожая травматическим пистолетом, они избили и связали охранников и вскрыли несколько павильонов с товарами, сообщает пресс-служба московской полиции.

Полицейские задержали преступников с поличным. Они подозреваются в совершении подобных нападений на другие рынки и складские помещения.

Уголовное дело возбуждено по статье "разбой".