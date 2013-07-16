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16 июля 2013, 17:05

Происшествия

В Шереметьево задержали туристок с гербарием из марихуаны

Фото: customs.ru

Сотрудник таможни в Шереметьево задержали двух туристок, у которых был обнаружен гербарий из марихуаны.

Как сообщается на сайте Федеральной таможенной службы, девушки летели рейсом Дели-Москва. В ходе досмотра личных вещей таможенники обнаружили рисунки с приклеенными листьями марихуаны, высушенные растения и семена.

По словам одной из туристок, она путешествовала по Индии и собрала листья марихуаны для гербария. Вторая призналась, что везла каннабис для курения и считает его легким наркотиком.

Пресс-служба ФТС напоминает, что "Перемещение через границу РФ наркотических веществ" – уголовно наказуемое деяние, и оно наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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