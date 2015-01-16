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Происшествия

16 января 2015, 09:44

Возбуждено дело против застрелившего двух налетчиков сотрудника ЧОП

криминал уголовные дела расследования

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Охранник московской строительной компании, который два дня назад застрелил двух налетчиков, стал фигурантом уголовного дела. Следователи изучают правомерность применения им огнестрельного оружия, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, 14 января трое неизвестных напали на сотрудника ЧОП, охранявшего механизированную базу. Злоумышленники планировали завладеть оружием. Мужчина несколько раз выстрелил в воздух, после чего открыл огонь на поражение.

В итоге один из нападавших скончался на месте, другой от полученного ранения умер в больнице, а третьему удалось скрыться.

После проверки следственные органы пришли к выводу, что охранник превысил пределы допустимой самообороны, поскольку у нападавших не было оружия и предметов, способных причинить травмы.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение пределов самообороны" и "Превышение полномочий работником частной охранной организации".

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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