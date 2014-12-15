В Подмосковье задержали вора в законе Дэна Бобруйского

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Сотрудники угрозыска совместно с коллегами из Белоруссии задержали вора в законе, известного под прозвищем Дэн Бобруйский, сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина подозревается в серии тяжких преступлений, совершенных у себя на родине в Белоруссии. В Московской области он находился с паспортом на чужое имя.

В настоящее время решается вопрос о передаче "авторитета" белорусским правоохранительным органам.

Недавно в столичном регионе задержали еще одного вора в законе - Тимура Саратовского. У него обнаружили 29,9 грамма гашиша.