Полицейские задержали подозреваемого в нескольких изнасилованиях

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В Оренбургской области полицейские задержали подозреваемого в изнасилованиях, совершенных в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

Преступления были совершены весной 2014 года на территории Южного округа столицы. В этот период задержанный - 24-летний житель Оренбургской области - находился в Москве и пытался устроиться на работу.

По версии следствия, мужчина нападал на женщин ночью и ранним утром, подкарауливая своих жертв на безлюдных и плохо освещенных дорогах. На данный момент полицейским удалось установить причастность задержанного как минимум к двум преступлениям.

В настоящее время подозреваемый этапирован в Москву и находится под арестом.

Напомним, в октябре полицейские задержали на востоке столицы мужчину, подозреваемого в серии изнасилований. Злоумышленник может быть причастен как минимум к пяти преступлениям.

Работая частным извозчиком, задержанный увозил своих пассажирок-девушек в безлюдные места, где и насиловал их. При этом мужчина каждый раз использовал разные марки машин. Кроме того, в некоторых случаях он подкарауливал женщин в кустах рядом с пешеходными дорожками, либо во дворах, а затем нападал на них. Иногда подозреваемый угощал потерпевших напитками, от которых те теряли сознание.