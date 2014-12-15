Полицейские задержали подозреваемого в нескольких изнасилованиях

Фото: ТАСС/Татьяна Силина
В Оренбургской области полицейские задержали подозреваемого в изнасилованиях, совершенных в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.
Преступления были совершены весной 2014 года на территории Южного округа столицы. В этот период задержанный - 24-летний житель Оренбургской области - находился в Москве и пытался устроиться на работу.
По версии следствия, мужчина нападал на женщин ночью и ранним утром, подкарауливая своих жертв на безлюдных и плохо освещенных дорогах. На данный момент полицейским удалось установить причастность задержанного как минимум к двум преступлениям.
В настоящее время подозреваемый этапирован в Москву и находится под арестом.
Напомним, в октябре полицейские задержали на востоке столицы мужчину, подозреваемого в серии изнасилований. Злоумышленник может быть причастен как минимум к пяти преступлениям.
Работая частным извозчиком, задержанный увозил своих пассажирок-девушек в безлюдные места, где и насиловал их. При этом мужчина каждый раз использовал разные марки машин. Кроме того, в некоторых случаях он подкарауливал женщин в кустах рядом с пешеходными дорожками, либо во дворах, а затем нападал на них. Иногда подозреваемый угощал потерпевших напитками, от которых те теряли сознание.
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