Мошенник похитил 5 миллионов рублей под предлогом продажи автомобиля

Фото: ТАСС

Сотрудники полиции задержали в центре столицы москвича, подозреваемого в мошенничестве на 5 миллионов рублей, передает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным следствия, потерпевший передал продавцу денежные средства в счет оплаты автомобиля. После чего аферист пообещал позвонить потерпевшему и договориться по поводу передачи ему приобретенной иномарки.

Однако по истечении некоторого времени продавец стал избегать общения с заявителем, в связи с чем, последний обратился в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по району Хамовники на Комсомольском проспекте задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний москвич.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".