В ЮВАО полицейские изъяли более 400 граммов амфетамина

Фото: ТАСС/Владимир Зинин

На юго-востоке Москвы полицейские задержали мужчину по подозрению в хранении наркотических средств, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В ходе личного досмотра у 22-летнего уроженца одного из государств СНГ был обнаружен и изъят пакет с веществом неизвестного происхождения, которое по результатам проведенной экспертизы признано наркотическим средством - амфетамином, общей массой – 411,72 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.