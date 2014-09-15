В Москве задержали четверых лженефтяников

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские задержали в Москве четверых мошенников, которые выдавали себя за руководителей нефтедобывающего предприятия, передает пресс-служба МВД.

Согласно материалам дела, осенью 2013 года они создали электронную почту, почти совпадающую с адресом нефтяной компании, и вступили в переговоры с сингапурской фирмой, заинтересованной в покупке "черного золота".

В результате стороны заключили договор на поставку нефти, по которому сингапурская фирма должна была перевести 2 миллиона долларов. Аферисты направили в их адрес фиктивный договор с оттиском поддельных печатей, а в качестве реквизитов указали свой расчетный счет. Четверть суммы контракта в качестве аванса покупатель отправил мошенникам.

В результате комплекса мероприятий сотрудники управления на транспорте МВД задержали гражданку Нигерии, гражданина ЮАР и двоих жителей Москвы.

По месту жительства подозреваемых прошли обыски, в результате были изъяты поддельные печати и подложные документы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере).