Задержан подозреваемый в грабеже на 1 млн рублей

Фото: ТАСС/Юрий Машков

На северо-востоке столицы полицейские задержали подозреваемого в грабеже на 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

С заявлением в правоохранительные органы 14 января обратился 46-летний москвич. По словам потерпевшего, возле дома 12 по Каргопольской улице на него напал неизвестный и похитил деньги, мобильный телефон и украшения.

После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Сумма похищенного составила 1 миллион рублей. В тот же день оперативники задержали подозреваемого недалеко от места преступления.

Им оказался 43-летний житель столицы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Нападавшему грозит до 12 лет тюрьмы.

Отметим, накануне столичные полицейские задержали на западе Москвы мужчину, подозреваемого в угоне КамАЗа за 6,5 миллиона рублей. На него завели уголовное дело по статье "Кража" и отправили под стражу. Ему может грозить два года колонии.