Задержан подозреваемый в хищении 500 тысяч рублей из бюджета Клина

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Подмосковные правоохранители задержали подозреваемого в хищении 500 тысяч рублей из бюджета города Клин. Мужчина получил грант на развитие бизнеса, но потратил деньги в личных целях, сообщает пресс-служба полиции области.
В ходе расследования удалось установить, что местный житель предоставил в областное министерство экономики пакет подложных документов для получения гранта на поддержку предпринимательства.
После того, как мужчина получил деньги, он сразу потратил их в личных целях. При этом каким-либо бизнесом злоумышленник не занимался.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.
Отметим, что 15 января стражи порядка задержали жительницу Подмосковья, подозреваемую в мошенничестве в отношении пожилых людей.
На телефоны пенсионеров поступали звонки от якобы родственников с просьбой передать деньги для решения серьезных проблем. Через некоторое время в квартиру приходила молодая женщина и забирала наличные. В одном из случаев пострадавшая сняла деньги с банковского счета и передала злоумышленнице прямо в отделении банка.
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