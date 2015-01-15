В Подмосковье задержали мошенницу обкрадывавшую пенсионеров

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Сотрудниками полиции задержана 26-летняя жительница Орехово-Зуевского района, подозреваемая в совершении серии мошеннических действий в отношении пожилых людей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

Установлено, что на телефон пенсионера поступал звонок от якобы родственника с просьбой передать определенную сумму денег для решения серьезных проблем. Через некоторое время в квартиру приходила молодая женщина и забирала наличные. В одном из случаев пострадавшая сняла свои сбережения с банковского счета и передала злоумышленнице в отделении банка.

Доказана причастность задержанной к совершению трех эпизодов противоправной деятельности. Общий ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.