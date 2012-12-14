Похитительница бывшего мужа-бизнесмена получила 6,5 лет тюрьмы

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В Москве вынесен приговор женщине, которая похитила бывшего мужа-бизнесмена в корыстных целях.

Злоумышленница и несколько ее сообщников признаны виновными по статье 126 УК РФ (похищение человека), сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Суд установил, что в конце 2010 года бывшая жена московского бизнесмена вступила в сговор со своей подчиненной, ее отцом и еще с двумя знакомыми. Женщина решила похитить с ними коммерсанта, чтобы обратить в свою собственность большую часть имущества, которым она владела вместе с мужем.

9 января 2011 года преступники похитили потерпевшего из столичной квартиры и увезли его в деревню Мехово Перемышльского района Калужской области.

Четверо суток бизнесмена держали в наручниках в подвале под наблюдением, в том числе через веб-камеру. Утром 13 января, когда два охранявших мужчину похитителя еще спали, ему удалось сломать наручники, выбраться из дома и обратиться в правоохранительные органы.

Бывшую жену коммерсанта приговорили к 6,5 годам лишения свободы, а ее подчиненную - к 5 годам тюрьмы. Обе они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Их соучастники приговорены к лишению свободы от 5 до 6 лет в колонии строгого режима.