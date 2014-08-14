Подростка задержали в Подмосковье за поножовщину

Фото: ИТАР-ТАСС

16-летнего подростка задержали в Московской области за попытку убийства 50-летнего мужчины, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным правоохранителей, 13 августа в строительном вагончике близ деревни Малышево Раменского района между подростком и потерпевшим вспыхнула ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта подозреваемый три раза ударил мужчину ножом и скрылся.

В настоящее время пострадавший находится в больнице, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.