В столице задержан крупный торговец гашишем

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Столичные полицейские задержали торговца гашишем, сообщило в понедельник агентство "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Управления ФСКН по Москве.

Задержанным оказался 25-летний безработный москвич. По данным наркополиции, он длительное время занимался сбытом наркотика. Подозреваемый приобретал крупную (до нескольких килограммов) партию и перепродавал небольшими "дозами" своим знакомым для дальнейшего распространения. Раз в два-три месяца задержанный менял место жительства и номера мобильных телефонов. В ходе проведенного обыска в последней квартире задержанного были обнаружены признаки уничтожения следов преступления.

В ходе проведенного личного досмотра оперативники изъяли у задержанного 200 грамм гашиша. Молодой человек от дачи показаний отказался.