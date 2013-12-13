Полицейские изъяли у студента столичного вуза более 300 граммов гашиша

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Столичные полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в распространении наркотиков. В ходе досмотра правоохранители обнаружили у задержанного более 300 граммов гашиша.

Мужчина был задержан 12 декабря в ходе проверки оперативной информации, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Задержанным оказался студент одного из вузов столицы. В ходе осмотра его автомобиля стражи порядка обнаружили и изъяли вещество неизвестного происхождения, которое отправили на экспертизу. Исследование показало, что вещество является гашишем, масса которого составила 378 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт и перевозка наркотиков". Задержанный заключен под стражу.