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Происшествия

13 августа 2015, 12:41

В центре Москвы задержали вора в законе Серго Самтредского

криминал задержания воры в законе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В центре Москвы задержан вор в законе, известный под уголовной кличкой Серго Самтредский, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Задержание произошло на улице Каретный Ряд. В ходе личного досмотра у неоднократно судимого уроженца ближнего зарубежья нашли героин, общей массой около 2 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

По информации оперативников, задержанный контролировал деятельность так называемых барсеточников.

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Напомним, в конце июля в Подмосковье задержали находящегося в межгосударственном розыске вора Шалву Чхенкели. В криминальном мире он известен как Шалва Хонский.

Шалва Чхенкели скрывался от правоохранителей после того, как стал фигурантом уголовного дела о похищении и убийстве московского предпринимателя Кружаленко. Его подельник по этому делу вор в законе Игорь Глазнев, известный как Вова Питерский, в 2012 году был осужден к 12 годам колонии особого режима.

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