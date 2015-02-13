На севере столицы задержаны подозреваемые в квартирном разбое

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Сотрудники полиции совместно со спецназом задержали четырех подозреваемых в квартирном ограблении, передает пресс-служба столичного главка МВД.

Согласно материалам дела, подозреваемые позвонили в дверь квартиры, в которой проживают три девушки. Как только одна из жительниц открыла дверь, налетчики ворвались в комнаты, избили девушек, после чего стали угрожать им пистолетом и ножом, требуя отдать все имеющиеся денежные средства и ювелирные изделия. .

Незамедлительно прибывшие по указанному адресу сотрудники подиции задержали на месте преступления четырех уроженцев Средней Азии в возрасте от 20 до 21 года.

У задержанных изъяты пневматический пистолет и раскладной нож.

По данному факту следственным отделом по району Беговой возбуждено уголовное дело по стате "Разбой". Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.