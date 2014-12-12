В Домодедове задержали мужчину, напавшего на девочку с молотком

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Подмосковные правоохранители задержали мужчину, который напал на девочку с молотком. Злоумышленник нанес ребенку тяжкие телесные повреждения, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Подмосковью.

Преступление было совершено 5 декабря возле ФОК "Фокус" в Домодедове. Неизвестный подошел к 16-летней девочке и начал бить ее молотком по голове. Мужчина нанес ребенку девять ударов, а затем скрылся. Скорее всего, он убил бы девочку, если бы не находившийся рядом мужчина, который начал кричать и звать на помощь.

Стражам порядка довольно быстро удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель. Мужчине предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство".

Пострадавшая девочка проходит курс лечения в больнице. Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

Отметим, что в марте этого года в Подмосковье неизвестный напал на 10-летнюю школьницу. Злоумышленник изнасиловал и убил ребенка.