Главу управы района Печатники Сергея Григорьева избили в его доме

Фото: ТАСС

Двое неизвестных избили главу управы района Печатники в его доме, сообщил на своей странице в Facebook муниципальный депутат Максим Мотин.

По его словам, вечером 9 декабря нападавшие зашли следом за Григорьевым в подъезд и напали на него. За главу управы вступился прохожий, после чего злоумышленники скрылись.

Фото: facebook.com/maxim.motin

В столичной полиции M24.ru рассказали, что 9 декабря в органы поступило заявление о нанесении телесных повреждений.

По факту случившегося в МВД проводят проверку, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.