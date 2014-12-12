Полиция ЮЗАО закрыла подпольный игровой клуб

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На юго-западе Москвы сотрудники полиции выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный на улице 60-летия Октября, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Нелегальное заведение располагалось на территории продуктового магазина, где для посетителей заведения имелась потайная дверь, за которой полицейские и обнаружили 18 единиц игрового оборудовании.

Так же при проверке документов у работников заведения оперативники установили факт использования незаконного труда с привлечением иностранных граждан.

В результате 32-летняя уроженка Средней Азии, работавшая уборщицей в данном заведении, была задержана и доставлена в отдел полиции, где в ее отношении был составлен административный протокол по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ".

На администратора и охранника заведения был составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".

В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание организаторов подпольного бизнеса.