Трое неизвестных ограбили гражданина Сирии на 100 тысяч долларов

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На северо-востоке столицы во вторник ограбили мужчину на 100 тысяч долларов, сообщила пресс-служба главного управления столичного МВД России.

Инцидент произошел возле дома №12 на 4-й улице Марьиной рощи. На мужчину напали трое неизвестных, злоумышленники избили пострадавшего и украли его сумку, после чего скрылись на иномарке. Сообщение поступило в местное отделение полиции в 12.30.

Пострадавший оказался гражданином Сирии, по его словам, в украденной сумке находилось 100 тысяч долларов.