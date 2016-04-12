Восемь налетчиков ограбили офис в СЗАО на 8 млн рублей

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Восемь неизвестных в масках напали на офис, расположенный на Волоколамском шоссе. Добычей злоумышленников стали 8 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Преступление было совершено в офисе на Волоколамском шоссе в доме 81. Злоумышленники, вооруженные ножами и пистолетами, избили персонал и похитили деньги.

Налетчики скрылись на автомобиле Toyota Camry. В городе объявлен план "Перехват".

Напомним, 12 апреля в столице было совершено аналогичное преступление. Неизвестные с пистолетом ограбили магазин "Связной" на юго-востоке столицы. Добычей злоумышленников стали 60 тысяч рублей.

Преступление было совершено в магазине, расположенном в доме 23 на улице Генерала Кузнецова. В настоящее время стражи порядка разыскивают подозреваемых.