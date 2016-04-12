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Происшествия

12 апреля 2016, 01:09

Около 200 граммов героина полицейские изъяли у безработной москвички

криминал задержания уголовное дело полицейские героин

Фото: ТАСС /Владимир Зинин

На юге Москвы правоохранители поймали подозреваемую в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Задержанной оказалась безработная 31-летняя москвичка. При личном досмотре у женщины было изъято 44 свертка с веществом неизвестного происхождения. По результатам исследования, изъятый порошок является наркотическим средством - героином, массой около 200 граммов.

Как выяснили полицейские, наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств".

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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